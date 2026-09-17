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Флик объяснил замену Гарсии на Щенсного и «привоз» поляка в матче «Барселоны» с «Расингом»

Флик объяснил замену Гарсии на Щенсного и «привоз» поляка в матче «Барселоны» с «Расингом»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался после матча 6-го тура Ла Лиги с «Расингом», завершившегося разгромной победой каталонцев со счётом 7:2, на тему замены в перерыве встречи испанского голкипера Жоана Гарсии на Войцеха Щенсного, а также «привоз» поляка после неудачных действий в собственной штрафной.

Испания — Ла Лига . 6-й тур
16 сентября 2026, среда. 22:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
7 : 2
Расинг
Сантандер
1:0 Канселу – 8'     2:0 Рафинья – 25'     2:1 Гейе – 30'     3:1 Вильялибре – 36'     4:1 Рафинья – 42'     4:2 Забири – 65'     5:2 Рафинья – 67'     6:2 Жезус – 79'     7:2 Ямаль – 89'    

«Допускать ошибки нормально. Я не беспокоюсь из-за ошибки Щенсного, так как это футбол, над этим