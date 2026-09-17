Флик объяснил замену Гарсии на Щенсного и «привоз» поляка в матче «Барселоны» с «Расингом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался после матча 6-го тура Ла Лиги с «Расингом», завершившегося разгромной победой каталонцев со счётом 7:2, на тему замены в перерыве встречи испанского голкипера Жоана Гарсии на Войцеха Щенсного, а также «привоз» поляка после неудачных действий в собственной штрафной.

«Допускать ошибки нормально. Я не беспокоюсь из-за ошибки Щенсного, так как это футбол, над этим