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Российский вратарь Худяков стал лучшим игроком матча «Штурм» — «Ренн» в ЛЕ

Российский вратарь Худяков стал лучшим игроком матча «Штурм» — «Ренн» в ЛЕ
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Российский вратарь австрийского «Штурма» Даниил Худяков был назван лучшим игроком матча 1-го тура общего этапа Лиги Европы с «Ренном». Игра завершилась нулевой ничьей, а 22-летний россиянин отметился шестью спасениями.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Окончен
0 : 0
Ренн
Ренн, Франция

Отметим, авторитетные статистические порталы также выделили игру россиянина. Whoscored с оценкой 7,7 сделал Худякова лучшим игроком встречи, Flashscore и Sofascore также отметили россиянина самой высокой оценкой среди всех игроков двух команд — 7,8.

Отметим, что Худяков перешёл в «Штурм» в 2024 году после окончания срока контракта с московским «Локомотивом». С того момента голкипер провёл 26 матчей за австрийский клуб во всех турнирах, пропустил 22 мяча и 12 раз сыграл «на ноль».

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