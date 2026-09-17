Российский вратарь Худяков стал лучшим игроком матча «Штурм» — «Ренн» в ЛЕ

Российский вратарь австрийского «Штурма» Даниил Худяков был назван лучшим игроком матча 1-го тура общего этапа Лиги Европы с «Ренном». Игра завершилась нулевой ничьей, а 22-летний россиянин отметился шестью спасениями.

Отметим, авторитетные статистические порталы также выделили игру россиянина. Whoscored с оценкой 7,7 сделал Худякова лучшим игроком встречи, Flashscore и Sofascore также отметили россиянина самой высокой оценкой среди всех игроков двух команд — 7,8.

Отметим, что Худяков перешёл в «Штурм» в 2024 году после окончания срока контракта с московским «Локомотивом». С того момента голкипер провёл 26 матчей за австрийский клуб во всех турнирах, пропустил 22 мяча и 12 раз сыграл «на ноль».