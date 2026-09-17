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«Сухой» матч россиянина Худякова — в видеообзоре матча ЛЕ «Штурма» и «Ренна»

«Сухой» матч россиянина Худякова — в видеообзоре матча ЛЕ «Штурма» и «Ренна»
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Появился видеообзор матча 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027, в котором встретились австрийский «Штурм» и французский «Ренн». Данная встреча завершилась нулевой ничьей.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Окончен
0 : 0
Ренн
Ренн, Франция

Российский голкипер «Штурма» Даниил Худяков провёл «сухой» матч. Ранее авторитетные статистические порталы назвали россиянина лучшим игроком встречи. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор ключевых событий встречи:

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На данный момент «Штурм» с одним очком занимает одиннадцатое место в общем этапе Лиги Европы. «Ренн» находится на десятой строчке, также имея один балл в активе.

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