«Сухой» матч россиянина Худякова — в видеообзоре матча ЛЕ «Штурма» и «Ренна»

Появился видеообзор матча 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027, в котором встретились австрийский «Штурм» и французский «Ренн». Данная встреча завершилась нулевой ничьей.

Российский голкипер «Штурма» Даниил Худяков провёл «сухой» матч. Ранее авторитетные статистические порталы назвали россиянина лучшим игроком встречи. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор ключевых событий встречи:

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На данный момент «Штурм» с одним очком занимает одиннадцатое место в общем этапе Лиги Европы. «Ренн» находится на десятой строчке, также имея один балл в активе.