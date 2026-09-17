Бекхэм выразил уверенность, что Месси должен выиграть «Золотой мяч» — 2026

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм после матча с «Крус Асуль» (2:0), заявил, что капитан команды Лионель Месси заслужил «Золотой мяч» в этом году. Голы Месси и Каземиро помогли «Интер Майами» впервые в истории завоевать Кубок Кампеонес.

«Я до сих пор не могу поверить, что он здесь, в Майами, и играет за нашу команду. Именно поэтому я каждый день прихожу на тренировки и смотрю на него. Именно поэтому я прихожу и смотрю на него при каждой возможности, потому что, если честно, мы все хотим видеть Лео в игре вечно.

Знаете, когда видишь, как он делает подобные вещи, как сегодня, когда видишь, какой чемпионат мира он провёл, становится понятно, что его снова рассматривают в качестве претендента на «Золотой мяч» не случайно. Это не случайность. Вероятно, он был лучшим игроком турнира. В прошлом году у него был невероятный сезон, а затем он приехал на чемпионат мира и, как вы уже сказали, в 39 лет влиял на ход каждого матча. Это особенное достижение. В 39 лет никто больше не делает ничего подобного и не играет на таком уровне. Поэтому он заслуживает того, чтобы его рассматривали в качестве претендента на «Золотой мяч».

По-моему, он должен его выиграть. Конечно, есть такие великие игроки, как Гарри Кейн, Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и другие, но, когда речь идет о Лео, я его главный болельщик», — приводит слова Бекхэма пресс-служба МЛС.

8 сентября журнал France Football объявил список номинантов на «Золотой мяч» — 2026. Церемония вручения премии состоится 26 октября в Л