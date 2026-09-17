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Лионель Месси опубликовал пост после завоевания 49-го трофея в карьере

Лионель Месси опубликовал пост после завоевания 49-го трофея в карьере
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Аргентинский нападающий Лионель Месси выложил пост на своей странице в соцсетях, где отреагировал на завоевание 49-го трофея в профессиональной карьере. В матче за Кубок Кампеонес «Интер Майами» из МЛС победил мексиканский «Крус Асуль» со счётом 2:0.

«Вперёд, «Интер»! — написал Месси, показав ряд фотографий с церемонии вручения награды.

Ранее Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», три трофея в «ПСЖ» и пять трофеев в «Интер Майами». Также на его счету шесть титулов в составе национальной команды, в том числе победа на чемпионате мира по футболу.

Кубок Кампеонес (Campeones Cup) — это ежегодный одноматчевый турнир по футболу, в котором разыгрывается суперкубок между действующим чемпионом американской лиги МЛС и обладателем трофея «Чемпион чемпионов» мексиканской Лиги MX.

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