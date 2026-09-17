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«К сожалению, побывал на стадионе всего дважды». Тедеско — после увольнения из «Болоньи»

«К сожалению, побывал на стадионе всего дважды». Тедеско — после увольнения из «Болоньи»
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Немецко-итальянский специалист Доменико Тедеско высказался о своём довольно раннем увольнении с поста главного тренера «Болоньи». Ранее пресс-служба итальянского клуба объявила об уходе специалиста.

«То, что мы обсудили с клубом, останется между нами. Могу сказать, что в городе меня приняли замечательно. Мне хотелось хоть как-то отплатить за эту теплоту. Я очень расстроен, ведь эти люди заслуживают большего, но, к сожалению, я побывал на стадионе всего дважды. Атмосфера там и в самом городе — чудесная. Благодарю всех, кто оказал мне такой приём», — приводит слова Тедеско Football Italia.

Ранее Тедеско работал в московском «Спартаке» с 2019 по 2021 год. После четырёх матчей в итальянской Серии А «Болонья» набрала одно очко и занимает 18-е место в турнирной таблице.

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