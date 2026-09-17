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Расписание матчей чемпионата России по футболу 2026/2027 на 17 сентября

Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 17 сентября
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Сегодня, 17 сентября, состоятся четыре матча 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 17 сентября (время московское):

16:15. «Оренбург» – «Краснодар»;
18:30. «Ростов» – «Динамо» Москва;
18:30. «Акрон» – «Ахмат»;
20:45. «Динамо» Махачкала – ЦСКА.

«Краснодар» набрал 20 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. На второй строчке находится «Спартак», который заработал 19 очков по итогам девяти встреч. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 18 очков. Замыкают турнирную таблицу тольяттинский «Акрон» (5) и воронежский «Факел» (3).

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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