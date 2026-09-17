Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 17 сентября

Сегодня, 17 сентября, состоятся три матча 12-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Первой лиги.

Расписание матчей 12-го тура Первой лиги на 17 сентября (время московское):

17:00. «Текстильщик» – «Ротор»;

19:00. «Торпедо» – «Велес»;

19:00. «Нижний Новгород» – «Ленинградец».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги с 28 очками в 11 матчах занимает «Нижний Новгород». На второй строчке с 22 очками располагается «Сочи». Следом идут «Велес» и костромской «Спартак» (третье и четвёртое места соответственно). Последнее место в таблице занимает «СКА-Хабаровск» (4).