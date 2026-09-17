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Расписание матчей Лиги Европы — 2026/2027 по футболу на 17 сентября

Расписание матчей Лиги Европы — 2026/2027 по футболу на 17 сентября
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Сегодня, 17 сентября, пройдут матчи 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги Европы на 17 августа (время московское):

19:45. ОФИ – «Хоффенхайм»;
19:45. «Левски» – «Ред Булл Зальцбург»;
22:00. «Кристал Пэлас» – «Лех» Познань;
22:00. «Лиллестрем» – «Торринсе»;
22:00. «Виктория» Пльзень – «Юнион»;
22:00. «Ювентус» – «НЕК Неймеген»;
22:00. «Селтик» – «Ференцварош»;
22:00. «Бешикташ» – «Марсель»;
22:00. «Реал Сосьедад» – «Борнмут».

Действующим победителем Лиги Европы УЕФА является бирмингемская «Астон Вилла».

Календарь матчей Лиги Европы сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2026/2027
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