«Оренбург» — «Краснодар»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию онлайн

Сегодня, 17 сентября, состоится матч 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся «Оренбург» и «Краснодар». Команды сыграют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступит Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 16:15 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.