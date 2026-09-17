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Видеообзор матча Лиги Европы «Андерлехт» — «Лион»

Видеообзор матча Лиги Европы «Андерлехт» — «Лион»
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Накануне состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались бельгийский «Андерлехт» и французский «Лион». Команды играли на стадионе «Лотто Парк» (Брюссель, Бельгия). Команда гостей одержала победу со счётом 2:1.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Окончен
1 : 2
Лион
Лион, Франция
0:1 Нарти – 8'     0:2 Накамура – 22'     1:2 Цветкович – 61'    

Видеообзор матча:

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На восьмой минуте счёт открыл полузащитник «Лиона» Ноа Нарти. На 22-й минуте преимущество французской команды удвоил нападающий Кэито Накамура. На 61-й минуте отличился нападающий «Андерлехта» Михайло Цветкович.

В следующем туре «Андерлехт» сыграет на выезде с загребским «Динамо» 15 октября. «Лион» в этот же день примет на домашнем стадионе английский «Кристал Пэлас».

Действующим победителем Лиги Европы является «Астон Вилла». В финале минувше