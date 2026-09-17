Видеообзор матча Лиги Европы «Андерлехт» — «Лион»

Накануне состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались бельгийский «Андерлехт» и французский «Лион». Команды играли на стадионе «Лотто Парк» (Брюссель, Бельгия). Команда гостей одержала победу со счётом 2:1.

Видеообзор матча:

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На восьмой минуте счёт открыл полузащитник «Лиона» Ноа Нарти. На 22-й минуте преимущество французской команды удвоил нападающий Кэито Накамура. На 61-й минуте отличился нападающий «Андерлехта» Михайло Цветкович.

В следующем туре «Андерлехт» сыграет на выезде с загребским «Динамо» 15 октября. «Лион» в этот же день примет на домашнем стадионе английский «Кристал Пэлас».

Действующим победителем Лиги Европы является «Астон Вилла». В финале минувше