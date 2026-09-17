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Оренбург — Краснодар: прямая онлайн-трансляция матча 9-го тура РПЛ начнется в 16:15 мск 17 сентября 2026 года

«Оренбург» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:15 мск
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Сегодня, 17 сентября, состоится матч 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся «Оренбург» и «Краснодар». Команды сыграют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток прозвучит в 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 9-й тур
17 сентября 2026, четверг. 16:15 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» после восьми туров Российской Премьер-Лиги занимает первое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. На второй строчке располагается «Спартак», тройку замыкает «Зенит». «Оренбург» занимает 11-е место, в активе команды восемь набранных очков.

Календарь матчей РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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