«Ростов» — «Динамо»: во сколько начало матча 9-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию онлайн

Сегодня, 17 сентября, состоится матч 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся «Ростов» и московское «Динамо». Команды сыграют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступит Андрей Прокопов (Ярославль). Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.