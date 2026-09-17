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Ростов — Динамо Москва: во сколько начало матча 9-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию онлайн 17 сентября 2026

«Ростов» — «Динамо»: во сколько начало матча 9-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию онлайн
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Сегодня, 17 сентября, состоится матч 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся «Ростов» и московское «Динамо». Команды сыграют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступит Андрей Прокопов (Ярославль). Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 9-й тур
17 сентября 2026, четверг. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался