«Динамо» Мх — ЦСКА: во сколько начало матча 9-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию онлайн

Сегодня, 17 сентября, состоится матч 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и московский ЦСКА. Команды сыграют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступит Антон Фролов (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.