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Антон Шунин: эффект от возвращения Шварца в «Динамо» уже заметен

Антон Шунин: эффект от возвращения Шварца в «Динамо» уже заметен
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Бывший голкипер и капитан московского «Динамо» Антон Шунин высказался о главном тренере бело-голубых Сандро Шварце. Немец возглавил команду этим летом, прежде он уже работал в «Динамо» — с 2020 по 2022 год.

«Эффект от возвращения Сандро уже заметен. У команды снова появились энергия, характер и, самое главное, результат. Пять побед подряд — это хороший отрезок, но чемпионат выигрывают не за один месяц, а на всей дистанции. По составу и потенциалу «Динамо» обязано бороться за медали, но называть команду главным фаворитом сейчас всё-таки рано. Многое покажут матчи с прямыми конкурентами и то, насколько ровно команда сможет пройти весь сезон. Особенно весеннюю часть. В Кубке тоже есть реальная возможность взять трофей. В сезоне-2021/2022 мы с Сандро взяли бронзу и дошли до финала Кубка. Он уже проходил с «Динамо» этот путь и понимает, что для этого нужно», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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