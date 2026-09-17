Тренер «Родины» отреагировал на информацию о своём возможном увольнении из клуба

Главный тренер московской «Родины» Хуан Диас отреагировал на информацию о своём возможном увольнении из клуба. Испанский специалист отметил, что его не беспокоят слухи на этот счёт. После девяти матчей Альфа-Банк РПЛ «Родина», набрав пять очков, занимает 14-е место в турнирной таблице.

«Я по‑русски не понимаю, поэтому не слышал, не видел ничего. Не читал, когда всё было хорошо, не читаю и сейчас, когда появились какие‑то слухи. Моё дело — тренировать, продолжать работать, чтобы команда показывала такие игры, как с «Рубином». Я не должен обсуждать своё будущее в клубе, для этого есть другие люди», — сказал Диас в эфире «Матч ТВ».