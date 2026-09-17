Президент РПЛ Алаев: «Локомотив» способен вернуть себе статус топ-клуба

Президент Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о ситуации московского «Локомотива». Железнодорожники находятся на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.

«Я за все команды переживаю, в том числе и за «Локомотив». В это трансферное окно клуб оказался в сложной ситуации, потерял лидеров, однако и усилился тоже. Мне кажется, ситуация выправляется. Я не сильно переживаю за «Локомотив», верю в руководство клуба, Михаила Галактионова и футболистов. Думаю, что «Локомотив» вполне способен вернуть себе статус топ-клуба», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.