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Андрей Аршавин тремя словами описал Александра Глеба

Андрей Аршавин тремя словами описал Александра Глеба
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин описал тремя словами экс-футболиста «Барселоны» Александра Глеба, который также выступал за «Арсенал».

— Что ты знал об Александре Глебе, когда ещё не играл в «Арсенале?
— Ну, я знал, что молодой парень из Белоруссии рано уехал в Германию, да, что там талант, что есть брат, что хороший как минимум игрок, который играет в «Арсенале».

— Давай тремя словами Глеба опишем.
— Ну в целом я готов это повторить. Потом уже, когда я послушал истории про «Арсенал», там есть добавление (смеётся). Ну да, быстрый, техничный, умный футболист, — сказал Аршавин в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Глеб завершил карьеру футболиста в 2019 году.

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