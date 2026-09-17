«Челси» выступил с заявлением на фоне изменений в руководстве клуба

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте опубликовал заявление на фоне изменений в руководстве клуба. Накануне американский бизнесмен Тодд Боули покинул пост председателя совета директоров «Челси».

«Вчерашний день ознаменовал важную веху и начало новой главы в истории «Челси». Мы благодарим наших уходящих партнёров и выражаем признательность за их вклад в клуб. Мы движемся вперёд с общим чувством цели, чётким направлением и уверенностью в будущем. Наши амбиции ясны: соревноваться на самом высоком уровне, выигрывать крупные трофеи и добиваться устойчивого успеха.

Болельщики «Челси» — сердце этого клуба, и они являются его истинными хранителями уже более 120 лет. Хотя на нас лежит ответственность за владение клубом, это всегда будет ваш клуб. Мы стремимся прислушиваться к вам и строить «Челси», которым вы сможете гордиться, как на поле, так и за его пределами.

Успех на поле всегда будет нашим главным приоритетом. Это означает борьбу за победу в Премьер-лиге и других крупных турнирах, а также укрепление коммерческого потенциала клуба, чтобы мы могли постоянно инвестировать в команду. Мы также будем уделять внимание будущей инфраструктуре «Челси» — инвестировать обдуманно и искать правильные долгосрочные решения для будущих поколений