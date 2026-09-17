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Александр Бубнов ответил, находится ли «Краснодар» в кризисе

Александр Бубнов ответил, находится ли «Краснодар» в кризисе
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о «Краснодаре», который последние два матча в рамках Альфа-Банк РПЛ — с «Крыльями Советов» (2:2) и «Акроном» (1:1) — сыграл вничью. После восьми туров «быки» лидируют в чемпионате России.

— «Оренбург» — «Краснодар». «Краснодар» два матча не выигрывает. Это кризис или просто стечение обстоятельств?
— О кризисе я бы не говорил, это, скорее, стечение обстоятельств. В том смысле, что Мусаев стал ошибаться. И сам он говорит, что допускает ошибки. Он, даже делая правильную замену… Боселли выпускает вместо Кристиана и ставит его не туда, где он должен играть. Это раз. Потом они создают столько же, ско