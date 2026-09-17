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«Оренбург» объявил об уходе тренера Грищенко. Специалист возглавил «Волгу»

«Оренбург» объявил об уходе тренера Грищенко. Специалист возглавил «Волгу»
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Пресс-служба «Оренбурга» объявила об уходе тренера Александра Грищенко, который перешёл на должность главного тренера ульяновской «Волги». В «Оренбурге» Грищенко отвечал за подготовку команды при игре на стандартных положениях.

«Александр Грищенко покидает «Оренбург». Александр Александрович с января этого года входил в тренерский штаб Ильдара Ахметзянова и отвечал за подготовку команды при игре на стандартных положениях. Грищенко продолжит карьеру в качестве главного тренера ульяновской «Волги». Благодарим за искреннее отношение к делу и труд на благо клуба! Желаем удачи на новом месте!» — сказано в сообщении пресс-службы «Оренбурга».

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