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Юрий Сёмин: «Зенит» думает, что будет как в прошлом сезоне, но сейчас всё сложнее

Юрий Сёмин: «Зенит» думает, что будет как в прошлом сезоне, но сейчас всё сложнее
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Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о перспективах «Зенита» в чемпионской гонке Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Во-первых, «Зенит» — команда, которая обладает игроками достаточно высокого уровня. Однако нет стабильности в результатах. Я думаю, что «Зенит» ещё на старте. Наверное, они думают, что будет как в прошлом году: они на финише догонят и станут чемпионами. Но в этом сезоне всё будет сложнее, потому что есть «Динамо», «Спартак», «Краснодар», ЦСКА, которые в любой момент могут выйти на первые роли. Думаю, «Зенит» понимает сегодняшнюю ситуацию. Сегодня ситуация в лиге явно поменялась. Как болельщикам нам это интересно», — с