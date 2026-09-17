Юрий Сёмин: «Зенит» думает, что будет как в прошлом сезоне, но сейчас всё сложнее

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о перспективах «Зенита» в чемпионской гонке Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Во-первых, «Зенит» — команда, которая обладает игроками достаточно высокого уровня. Однако нет стабильности в результатах. Я думаю, что «Зенит» ещё на старте. Наверное, они думают, что будет как в прошлом году: они на финише догонят и станут чемпионами. Но в этом сезоне всё будет сложнее, потому что есть «Динамо», «Спартак», «Краснодар», ЦСКА, которые в любой момент могут выйти на первые роли. Думаю, «Зенит» понимает сегодняшнюю ситуацию. Сегодня ситуация в лиге явно поменялась. Как болельщикам нам это интересно», — с