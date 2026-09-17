Аршавин вспомнил самый памятный личный разговор с Арсеном Венгером

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин вспомнил о своём самом памятном личном разговоре с Арсеном Венгером, под руководством которого он выступал за «канониров».

— Давайте вспомним, какой был самый запомнившийся личный разговор с Арсеном Венгером.

— Когда мы приехали на стадион «Арсенала», за месяц до того, как подписать контракт, там был планшет с полем, где было указано, как играть… И когда мы вышли на стадион с ним, именно на трибуны, я у него спросил: «Где вы меня здесь видите?» По-английски. А он не понял (улыбается).

— На скамейку не показал?

— Рано или поздно, да (смеётся), — сказал Аршавин в новом выпуске на YouTube-канале