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УЕФА разрешил белорусским командам играть в России

УЕФА разрешил белорусским командам играть в России
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Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич рассказал, что союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил белорусским командам выступать в юношеском чемпионате России.

«Действительно, разрешение получено. Сейчас предстоят переговоры с Российским футбольным союзом, чтобы определиться, какие это будут возрасты. Будет один возраст или три. Мы хотели бы участвовать в ЮФЛ», — приводит слова Василевича ТАСС.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. С тех пор сборная России проводит только товарищеские встречи, а клубы РПЛ не играют в еврокубках. Белорусские клубы выступают в европейских турнирах на нейтральных полях.

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