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Даниил Хлусевич объяснил свой уход из «Спартака»

Даниил Хлусевич объяснил свой уход из «Спартака»
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Защитник Даниил Хлусевич объяснил решение покинуть московский «Спартак». В сентябре футболист расторг контракт с красно-белыми. После этого он присоединился к «Ростову». Хлусевич объяснил уход из «Спартака» желанием получать больше игровой практики. Он подчеркнул, что это было осознанное решение.

— Любое решение покинуть клуб или перейти в другой — это непростое решение. Но я понимал свою ситуацию. Понимал, что мне надо играть. Поэтому это было осознанное решение.

— Как тренер убеждал вас перейти в «Ростов»?
— Эти секреты раскрывать не буду (улыбается). Это личные разговоры с тренером.

— Готовы к конкуренции в составе?
— Нужно показывать свой уровень и верить, — сказал Хлусевич в эфире «Матч ТВ».

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