Защитник «Зенита» Роман Вега поделился эмоциями от дебютного вызова в сборную Аргентины

22-летний защитник санкт-петербургского «Зенита» Роман Вега поделился эмоциями от попадания в заявку сборной Аргентины на предстоящие матчи. Футболист впервые в карьере получил вызов в национальную команду. В предстоящую международную паузу аргентинцы проведут три товарищеских матча: с командами Боливии (30 сентября), Буркина-Фасо (3 октября) и Бенина (6 октября).

— Роман, в первую очередь хочется спросить о ваших эмоциях по поводу вызова в сборную Аргентины.

— Это первый вызов в моей карьере, и я невероятно счастлив. Честно скажу, не ожидал его, не ожидал в этот момент, но