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В «Факеле» заявили, что Олег Василенко останется главным тренером команды

В «Факеле» заявили, что Олег Василенко останется главным тренером команды
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Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов заявил, что клуб не планирует увольнять главного тренера Олега Василенко, несмотря на неудачные результаты на старте сезона.

— По поводу будущего Василенко было много слухов. Доверие к нему остаётся?
— Мне непонятно, кому это надо и зачем. У нас сейчас команда отдыхает, 23-го числа собирается. Василенко будет готовить команду, изменений не планируется, — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной т