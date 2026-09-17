В «Факеле» заявили, что Олег Василенко останется главным тренером команды

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов заявил, что клуб не планирует увольнять главного тренера Олега Василенко, несмотря на неудачные результаты на старте сезона.

— По поводу будущего Василенко было много слухов. Доверие к нему остаётся?

— Мне непонятно, кому это надо и зачем. У нас сейчас команда отдыхает, 23-го числа собирается. Василенко будет готовить команду, изменений не планируется, — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной т