Юрий Сёмин: будет ли чемпионом «Спартак»? Шансы большие

Бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин оценил шансы московского «Спартака» на победу в Альфа-Банк РПЛ этого сезона. После девяти матчей красно-белые, набрав 19 очков, занимают второе место в турнирной таблице.

«Для того, чтобы стать чемпионом, ни в коем случае нельзя проигрывать командам, которые ниже в турнирной таблице. Осечка может быть в равной игре, когда играешь с претендентом на титул. Однако побеждать 1:0 или 3:0 в играх с ко