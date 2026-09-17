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«Бред полный». Михаил Дегтярёв — о волнении общественности по поводу лимита на легионеров

«Бред полный». Михаил Дегтярёв — о волнении общественности по поводу лимита на легионеров
Комментарии

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв ответил на вопрос о том, как он реагирует на волнение футбольной общественности, связанное с лимитом на легионеров в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге.

«Это бред полный. В нынешнем сезоне подписан приказ, что на поле не больше семи иностранцев. Все клубы его выдерживают, приказ подписан и действует. Я могу повторить ещё раз — 120 млрд суммарный бюджет всех клубов РПЛ. Из них 70% — это государственные или квазигосударственные деньги. То есть это госкорпорации, которые могли бы эти средства направлять на своё собственное развитие, но направляют на спорт. Им за это спасибо. Из них ещё 70% тратятся на иностранцев — зарплаты, трансферы и т.д. И только 6%, это статистик