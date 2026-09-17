Акинфеев: колено ещё беспокоит, но своё последнее слово я не сказал

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своём восстановлении после травмы. Вратарь признался, что колено его по-прежнему беспокоит. Однако Акинфеев намекнул, что не собирается завершать профессиональную карьеру.

«Как я уже говорил, своё последнее слово я ещё не сказал. Ежедневно работаю в зале и жду воссоединения с командой на поле. Колено ещё беспокоит, но мы и не из таких ситуаций выбирались», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

Акинфеев не принимал участия в играх ЦСКА в сезоне-2026/2027. Голкипер продолжает восстанавливаться после повреждения, которое было получено в апреле этого года.