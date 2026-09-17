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Андрей Аршавин вспомнил свою первую тренировку в «Арсенале»

Андрей Аршавин вспомнил свою первую тренировку в «Арсенале»
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин вспомнил, как прошла его первая тренировка в составе «канониров». За «Арсенал» россиянин выступал с 2009 по 2013 год.

— Первая тренировка в «Арсенале». Как это было?
— Я ещё, по-моему, не подписал контракт, но прошёл уже медобследование. И Венгер сказал, что ему нужно, чтобы я всё равно тренировался, и я сразу попал под Клиши. Чуть ли не на всё поле играли, было очень тяжело. Я понял, что уже не обгоняю никого (смеётся), ну и в принципе потом поехал в гостишку (смеётся). Вот так и вспоминаю, — сказал Аршавин в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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