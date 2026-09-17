15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бешикташ — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нижний Новгород» объявил об изменениях в руководстве клуба

«Нижний Новгород» объявил об изменениях в руководстве клуба
Комментарии

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» сообщила, что Давид Капанадзе стал заместителем генерального директора клуба по развитию детского и молодёжного футбола. Нижегородцы в этом сезоне выступают в Лиге Pari. После 11 туров команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

«Известный футбольный тренер и управленец из Нижнего Новгорода Давид Тариелович Капанадзе стал заместителем генерального директора ФК «НН» по развитию детского и молодёжного футбола. Давид Тариелович работал тренером и спортивным директором в академии ФК «Нижний Новгород», а в сентябре 2024 года был назначен руководителем Спортивной школы олимпийского резерва №8.

В декабре 2024 года было подписано соглашение о сотрудничестве академии «Нижний Новгород» и СШОР №8. Это партнёрство позволило расширить экосистему по развитию молодых игроков в нашем регионе, а специалисты обеих футбольных школ получили возможность обмениваться опытом и обогащать свои знания. Выполнять новые задачи в клубе Давид Тариелович будет, совмещая их с работой директором СШОР №8», — сказано в сообщении пресс-службы нижегородцев.

Материалы по теме
Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 17 сентября