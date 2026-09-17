«Нижний Новгород» объявил об изменениях в руководстве клуба

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» сообщила, что Давид Капанадзе стал заместителем генерального директора клуба по развитию детского и молодёжного футбола. Нижегородцы в этом сезоне выступают в Лиге Pari. После 11 туров команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

«Известный футбольный тренер и управленец из Нижнего Новгорода Давид Тариелович Капанадзе стал заместителем генерального директора ФК «НН» по развитию детского и молодёжного футбола. Давид Тариелович работал тренером и спортивным директором в академии ФК «Нижний Новгород», а в сентябре 2024 года был назначен руководителем Спортивной школы олимпийского резерва №8.

В декабре 2024 года было подписано соглашение о сотрудничестве академии «Нижний Новгород» и СШОР №8. Это партнёрство позволило расширить экосистему по развитию молодых игроков в нашем регионе, а специалисты обеих футбольных школ получили возможность обмениваться опытом и обогащать свои знания. Выполнять новые задачи в клубе Давид Тариелович будет, совмещая их с работой директором СШОР №8», — сказано в сообщении пресс-службы нижегородцев.