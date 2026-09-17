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Защитник «Крыльев» Божин: могли дожать «Локо», не просто так Митрюшкин лучший игрок матча

Защитник «Крыльев» Божин: могли дожать «Локо», не просто так Митрюшкин лучший игрок матча
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Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин высказался после матча 9-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Локомотивом». Встреча завершилась вничью — 1:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 9-й тур
16 сентября 2026, среда. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Комличенко – 53'     1:1 Рахманович – 67'    

«Результатом мы немного расстроены, могли дожать. В конце попали в штангу, до этого были моменты, острые контратаки, в первом тайме Кирилл Печенин опасно бил, но вратарь достал. Да и вообще, не просто так вратарь (Митрюшкин. — Прим. «Чемпионата») получил награду лучшего игрока матча.

Если говорить про «Локомотив», то, конечно, когда команда теряет таких лидеров, как Батраков, Воробьёв, ей потребуется время перестроиться. Им тяжелее, потому что это происходит по ходу сезона», — сказал Божин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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