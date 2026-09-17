«Голову пусть не морочат, пусть исполняют». Дегтярёв — о лимите на легионеров в РПЛ

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв рассказал, что у клубов Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги есть время на адаптацию к новому лимиту на легионеров. Напомним, с сезона-2026/2027 в РПЛ действует лимит на легионеров, согласно которому каждый клуб может иметь 12 иностранных футболистов в заявке на матч и семь – на поле.

«Я однозначно этот курс [на импортозамещение] объявил, наш план — пять на поле иностранцев и шесть наших. Мы даём год адаптироваться