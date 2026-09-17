15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бешикташ — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Ткаченко заявил, что «Зенит» запрещал Мостовому переходить в четыре клуба РПЛ

Агент Ткаченко заявил, что «Зенит» запрещал Мостовому переходить в четыре клуба РПЛ
Комментарии

Известный футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, что «Зенит» запрещал полузащитнику Андрею Мостовому переходить в четыре топ-клуба Альфа-Банк РПЛ. В итоге футболист присоединился к «Локомотиву» на правах аренды до конца сезона. Летом у Мостового истечёт контракт с «Зенитом».

— Правда, что его в «Динамо» и «Краснодар» не отпустили?
— В начале было четыре клуба.

— Под запретом?
— Да. Были упомянуты «Спартак» и «Локомотив».

— «Локомотив» тоже был в списке?
— Да. Как ни странно. Но ещё Карпукас не произошёл. «Локомотив» занимался операцией по снятию шлагбаума. Потому что были хорошие предложения для всех. Я же тоже сидел в костюме руководителя клуба. Никогда не предложу что-то такое, что может оскорбить. И главн