Агент Ткаченко заявил, что «Зенит» запрещал Мостовому переходить в четыре клуба РПЛ

Известный футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, что «Зенит» запрещал полузащитнику Андрею Мостовому переходить в четыре топ-клуба Альфа-Банк РПЛ. В итоге футболист присоединился к «Локомотиву» на правах аренды до конца сезона. Летом у Мостового истечёт контракт с «Зенитом».

— Правда, что его в «Динамо» и «Краснодар» не отпустили?

— В начале было четыре клуба.

— Под запретом?

— Да. Были упомянуты «Спартак» и «Локомотив».

— «Локомотив» тоже был в списке?

— Да. Как ни странно. Но ещё Карпукас не произошёл. «Локомотив» занимался операцией по снятию шлагбаума. Потому что были хорошие предложения для всех. Я же тоже сидел в костюме руководителя клуба. Никогда не предложу что-то такое, что может оскорбить. И главн