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Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия пропустит три недели из-за повреждения — 3cat

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия пропустит три недели из-за повреждения — 3cat
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Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия пропустит три недели из-за повреждения мениска в правом колене. Об этом сообщает 3cat.

По информации источника, голкипер не примет участия в матче с «Севильей» (19 сентября) в 7-м туре чемпионата Испании, но планируется, что успеет восстановиться к окончанию международной паузы.

Гарсию заменили в перерыве матча 6-го тура Ла Лиги с «Расингом», завершившегося разгромной победой сине-гранатовых со счётом 7:2.

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