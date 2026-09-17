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Титов высказал мнение, что «Спартак» должен переподписать Максименко

Титов высказал мнение, что «Спартак» должен переподписать Максименко
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о влиянии вратаря красно-белых Александра Максименко на игру команды.

«У него есть конкуренция внутри клуба. Максименко с «Факелом» опять сыграл «на ноль» — это никого не волнует, да? Есть постоянная критика, но ошибаются все. Кто-то ошибается больше, кто-то — меньше, кто-то берёт пенальти, кто-то не берёт, но Максименко сегодня — это вратарь, который приносит результат.

Мне кажется, здесь все вопросы можно сразу закрыть. Человеку 28 лет, для вратаря это только начало большой карьер