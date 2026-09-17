Байдачный: «Спартак» играет неплохо и имеет шансы стать чемпионом

Бывший нападающий московского «Динамо» Анатолий Байдачный оценил шансы «Спартака» выиграть Альфа-Банк Российскую Премьер-Лигу в нынешнем сезоне.

«Спартак» играет неплохо и, конечно, имеет шансы стать чемпионом. Что произойдёт дальше? Можно только гадать. При всём моём отношении к иностранным тренерам я всё равно хотел бы, чтобы «Динамо» было лучше «Спартака», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.