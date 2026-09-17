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Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 17 сентября, календарь, таблица

Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 17 сентября
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В четверг, 17 сентября, состоялись три матча в рамках 12-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.

Результаты матчей 12-го тура Первой лиги на 17 сентября:

«Текстильщик» – «Ротор» – 0:2;
«Торпедо» Москва – «Велес» – 1:1;
«Нижний Новгород» – «Ленинградец» – 6:0.

По результатам игрового дня первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Нижний Новгород». В активе команды 31 набранное очко. На второй строчке с 23 очками располагается «Велес». Третье и четвёртое место занимают «Сочи» (22 очка) и костромской «Спартак» (21). В зоне вылета идут «Текстильщик» (7), «КАМАЗ» (6) и «СКА-Хабаровск» (4).