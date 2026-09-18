Результаты матчей 6-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2026/2027

В четверг, 17 сентября, завершился 6-й тур испанской Примеры сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
Результаты встреч 6-го тура испанской Примеры сезона-2026/2027
15 сентября, вторник:
«Райо Вальекано» – «Эспаньол» – 2:1;
«Алавес» – «Валенсия» – 0:1;
«Эльче» – «Реал» Мадрид – 2:3.
16 сентября, среда:
«Депортиво» – «Севилья» – 0:1;
«Атлетико» Мадрид – «Осасуна» – 4:0;
«Барселона» – «Расинг» – 7:2.
17 сентября, четверг:
«Бетис» – «Хетафе» – 1:0;
«Малага» – «Вильярреал» – 1:3.
Матч 6-го тура «Леванте» — «Атлетик» Бильбао перенесён на 21 октября. «Реал Сосьедад» и «Сельта» (0:0) провели встречу этого тура 3 сентября.
После шести туров Примеры «Барселона» с 18 очками занимает первое место. Мадридский «Реал» с 15 очками располагается на второй строчке, «Бетис» (15 очков) — на третьей.
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