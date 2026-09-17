Шварц ответил, насколько игра и результаты «Динамо» соответствуют его ожиданиям

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о соответствии игры и результатов команды его ожиданиям.

В 9-м туре Альфа‑Банк РПЛ бело-голубые победили «Ростов» — 3:0. Для подопечных Шварца это шестая победа подряд. После девяти туров чемпионата России «Динамо» набрало 19 очков и занимает второе место после «Краснодара» с 21 очком.

– Перед первой паузой на сборные «Динамо» занимает вторую строчку в турнирной таблице. Насколько игра и результат команды соответствуют вашим ожиданиям?

– На самом деле, это как