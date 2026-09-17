15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бешикташ — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шварц ответил, насколько игра и результаты «Динамо» соответствуют его ожиданиям

Шварц ответил, насколько игра и результаты «Динамо» соответствуют его ожиданиям
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о соответствии игры и результатов команды его ожиданиям.

В 9-м туре Альфа‑Банк РПЛ бело-голубые победили «Ростов» — 3:0. Для подопечных Шварца это шестая победа подряд. После девяти туров чемпионата России «Динамо» набрало 19 очков и занимает второе место после «Краснодара» с 21 очком.

– Перед первой паузой на сборные «Динамо» занимает вторую строчку в турнирной таблице. Насколько игра и результат команды соответствуют вашим ожиданиям?
– На самом деле, это как