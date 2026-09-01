Лига Европы — 2026/2027 по футболу: результаты на 17 сентября, календарь, таблица
17 сентября завершился 1-й тур общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Лиги Европы на 17 сентября:
ОФИ – «Хоффенхайм» – 2:0;
«Левски» – «Ред Булл Зальцбург» – 0:1;
«Кристал Пэлас» – «Лех» Познань – 4:0;
«Лиллестрем» – «Торринсе» – 1:2;
«Виктория Пльзень» – «Юнион» – 0:3;
«Ювентус» – «НЕК Неймеген» – 5:0;
«Селтик» – «Ференцварош» – 1:3;
«Бешикташ» – «Марсель» – 4:1;
«Реал Сосьедад» – «Борнмут» – 1:2.
Действующим победителем Лиги Европы является «Астон Вилла». В финале минувшего розыгрыша соревнования бирмингемский клуб победил «Фрайбург» со счётом 3:0.