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Мбаппе назвал трёх футболистов, которых он вернул бы в «Реал»

Мбаппе назвал трёх футболистов, которых он вернул бы в «Реал»
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил, кого из футболистов он подписал бы в «Королевский клуб».

«Криштиану [Роналду], Зидана или Роналдо, если бы они могли вернуться… Криштиану мог бы вернуться. Зизу всё ещё играет время от времени. А Роналдо… класс никогда не угаснет. Они — иконы «Реала». Они отдали так много и до сих пор вызывают огромное уважение у мадридских болельщиков», — приводит слова Мбаппе AS.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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