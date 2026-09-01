«Рубин» подпишет контракт с Эдди Сальседо

«Рубин» подпишет контракт с 24-летним нападающим Эдди Сальседо. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стороны согласовали контракт по схеме «1+1» и в ближайшее время завершат сделку.

Последним клубом 24-летнего форварда был греческий ОФИ, который он покинул минувшим летом. В прошедшем сезоне итальянский нападающий принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых игрок отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.