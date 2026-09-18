Бывший нападающий «Локомотива» и «Сочи» перешёл в сербский «ИМТ Белград»

Клуб сербской Суперлиги «ИМТ Белград» подписал бывшего нападающего московского «Локомотива» и «Сочи» Франсуа Камано. В качестве новичка сербской команды 30-летнего вингера представили в видео, опубликованном на странице клуба в соцсети.

С лета текущего года Камано находился в статусе свободного агента после ухода из «Сочи». До этого футболист выступал за «Дамак» и «Абху» в Саудовской Аравии, а с августа 2020-го по август 2023-го защищал цвета «Локомотива».

Всего на счету Камано 100 матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге, Фонбет Кубке России и Олимпбет Суперкубке страны. В них футболист записал на свой счёт 19 голов и семь результативных передач.