«Бавария» — «Унион»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 сентября, состоится матч 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2026/2027 между клубами «Бавария» и «Унион». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра выступит Беньямин Бранд. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:30 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko.

В минувшем туре мюнхенцы победили «Эльферсберг» со счётом 2:1. «Унион» проиграл «Шальке-04» со счётом 1:3. В следующем туре «Бавария» встретится с «Аугсбургом». Игра состоится 10 октября. «Унион» проведёт встречу с «Эльферсбергом» 10 октября.