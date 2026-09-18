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Бавария — Унион: во сколько начало матча 4-го тура Бундеслиги 2026/2027, где смотреть прямую трансляцию

«Бавария» — «Унион»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 18 сентября, состоится матч 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2026/2027 между клубами «Бавария» и «Унион». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра выступит Беньямин Бранд. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:30 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko.

Права на трансляцию матча немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Унион» в России принадлежат Okko.
Германия — Бундеслига . 4-й тур
18 сентября 2026, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Унион
Берлин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем туре мюнхенцы победили «Эльферсберг» со счётом 2:1. «Унион» проиграл «Шальке-04» со счётом 1:3. В следующем туре «Бавария» встретится с «Аугсбургом». Игра состоится 10 октября. «Унион» проведёт встречу с «Эльферсбергом» 10 октября.