Тренер ЦСКА Игдисамов отреагировал на решение КДК о дисквалификации Матеуса Рейса

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о дисквалификации защитника ЦСКА Матеуса Рейса по итогам матча 8-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Рубином» (1:1). Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Рейса на два матча. Кроме того, комитет дисквалифицировал Рейса ещё на две встречи условно.

– Вчера было вынесено решение по Матеусу Рейсу. Как можете его оценить?

– Не в моей компетенции оценивать решения КДК. Мы делали всё, чтобы защитить нашего игрока, и с уважением принимаем решение комитета. Значит, Матеус пропустит две игры и заплатит штраф, — приводит слова Игдисамова официальный сайт клуба.

Напомним, после получения прямой красной карточки на 15-й минуте Рейс толкнул арбитра встречи Инала Танашева.