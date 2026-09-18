Тренер ЦСКА Игдисамов ответил на вопрос, рассчитывает ли он на Акинфеева в нынешнем сезоне

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о голкипере клуба Игоре Акинфееве. Вратарь получил травму в игре чемпионата России 4 апреля, с тех пор он не выходил на поле в официальных матчах.

– Рассчитываете ли вы на Игоря Акинфеева в этом сезоне?

– Мы всегда на него рассчитываем. Теперь дело за Игорем. Он восстанавливается. Надеюсь, что в этом году мы его увидим, — приводит слова Игдисамова официальный сайт ЦСКА.

После девяти туров ЦСКА находится на четвёртом месте, записав в свой актив 19 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на два очка. В следующем туре ЦСКА встретится с «Родиной». Игра состоится 11 октября.