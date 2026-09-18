Евгений Ловчев: я не нравлюсь Карпину, а он — мне

Футбольный эксперт, бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев рассказал о взаимоотношениях с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Когда я сотрудничал с «Советским спортом», Серёжа Егоров пригласил Карпина на передачу в редакцию. Я что-то сказал, а он: «Чего ты начинаешь?» Когда Карпин говорил, что не очень-то держится за сборную, что это такое вообще? Министр спорта тогда напомнил, что это он подписывает контракт тренера. У меня, кстати, намечается встреча с Михаилом Владимировичем.

А как Карпин ведёт себя с журналистами? Все эти «ну и», «и чего?» Будем так говорить: я Карпину не нравлюсь, а он — мне. Мягко говоря. Я как-то фразу сказал, от которой пляшу: я из народа вышел — и обратно в народ вернулся. Мы всего лишь простые люди, которые что-то в своей профессии сделали. Что ты такого сделал как тренер? Для этого нужно сложиться. Когда я работал с Качалиным, Симоняном, Бесковым, Лобановским, они уже по 25-30 лет тренировали! У них были и победы, и неудачи, но это были состоявшиеся специалисты. Я тоже признавал: нельзя не заметить, как Карпин-тренер вырос в Ростове-на-Дону — с неплохими игроками неплохую команду слепил. Неплохую! Но когда «Динамо» берёт Глебова с Осипенко — и начинаются разговоры о чемпионстве, я недоумеваю: с чего?! Эти люди 11-е место занимали», — заявил Ловчев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Егором Кабаком.

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года.

Полное интервью с Евгением Ловчевым читайте скоро на «Чемпионате».