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Видеообзор разгромной победы «Бешикташа» в матче с «Марселем» в Лиге Европы

Видеообзор разгромной победы «Бешикташа» в матче с «Марселем» в Лиге Европы
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Турецкий «Бешикташ» разгромил французский «Марсель» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы со счётом 4:1.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
4 : 1
Марсель
Марсель, Франция
1:0 Факили – 15'     1:1 Абдалла – 30'     2:1 Черны – 56'     3:1 Мурильо – 59'     4:1 Поку – 81'    

В составе «Бешикташа» забивали Ильхан Факили, Вацлав Черны, Амир Мурильо и Эрнест Поку. Единственный гол за «Марсель» забил Кейлиан Абдалла.

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Во 2-м туре общего этапа ЛЕ «Бешикташ» сыграет на выезде с «Хоффенхаймом». Встреча запланирована на четверг, 15 октября. В тот же день «Марсель» примет на своём поле греческий «Олимпиакос».
«Астон Вилла» является действующим победителем Лиги Европы. В финале прошлого розыгрыша турнира клуб из Бирмингема со счётом 3:0 обыграл «Фрайбург».

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