Видеообзор разгромной победы «Бешикташа» в матче с «Марселем» в Лиге Европы

Турецкий «Бешикташ» разгромил французский «Марсель» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы со счётом 4:1.

В составе «Бешикташа» забивали Ильхан Факили, Вацлав Черны, Амир Мурильо и Эрнест Поку. Единственный гол за «Марсель» забил Кейлиан Абдалла.

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Во 2-м туре общего этапа ЛЕ «Бешикташ» сыграет на выезде с «Хоффенхаймом». Встреча запланирована на четверг, 15 октября. В тот же день «Марсель» примет на своём поле греческий «Олимпиакос».

«Астон Вилла» является действующим победителем Лиги Европы. В финале прошлого розыгрыша турнира клуб из Бирмингема со счётом 3:0 обыграл «Фрайбург».